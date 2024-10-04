Son çeyrekte konut kredisi standartlarında gevşeme bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı 3. Çeyrek Banka Kredileri Eğilim Anketi'ni yayımladı. Ankete göre, bankaların beklentisi 2024 yılının son çeyreğinde konut kredilerine uygulanan standartların gevşemeye başlayacağı, taşıt kredilerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma seyrinin sona ereceği ve diğer bireysel kredi türlerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma seyrinin ise devam edeceği yönünde.

TCMB'nin anket raporunda, 2024’ün üçüncü çeyreğinde bankaların genel olarak işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartları sıkılaştırmaya devam ettiği ve bu durumun tüm kredi türlerinde geçerli olduğu belirtildi. 2024 yılının son çeyreği için bankaların beklentisi ise, işletmelere verilen kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın zayıflayarak devam edeceği şeklinde özetlendi.

Ankette, bireysel kredilerde ise benzer bir sıkılaşma eğiliminin sürdüğü vurgulandı. Bankalar, konut kredilerine uygulanan standartlarda gevşeme öngörürken, taşıt kredisi standartlarındaki sıkılaşma seyrinin sona ereceğini ve diğer bireysel kredi türlerine uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın devam edeceğini tahmin ediyor.

Kredi talebinde değişim beklentisi

Kredi talebi açısından değerlendirildiğinde, 2024’ün üçüncü çeyreğinde genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepte azalış yaşandı. Ancak bu azalışın zayıfladığı ve 2024 son çeyrekte de azalma hızının düşeceği öngörüldü. Konut ve diğer bireysel kredilere olan talep ise artışa geçti. Taşıt kredilerinde ise bir önceki çeyrekteki artış eğilimi yerini tekrar azalışa bıraktı. Bankalar, 2024 son çeyreğinde konut ve diğer bireysel kredi talebindeki artışın devam edeceğini, taşıt kredi talebinde ise yeniden bir artış beklediklerini belirtti.

Fonlama koşullarında değişim

Fon sağlama imkânlarının gelişimine dair beklentiler incelendiğinde, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yurt içi fonlama koşullarında sıkılaşma, yurt dışı fonlama koşullarında ise gevşeme yaşandığı gözlendi. 2024 yılının son çeyreği için bankalar, yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaşmanın yerini gevşemeye bırakacağını ve yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşemenin ise güçlenerek devam edeceğini tahmin ediyor.