Son çeyrekte ‘nakit’ sıkışacak

14 Nisan 2020

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Koronavirüs salgınının işletmelere getirdiği mali yükümlülüğü hafifletmek amacıyla alınan önlemler kısmi rahatlama sağladı. Ancak salgının kısa vadede kontrol altına alınması mümkün görünmediği için ekonomi yönetiminin yükümlülükler yönüyle yeni tedbirler almasının şart olduğu ifade ediliyor. Bu yılın ekim, kasım ve aralık aylarına ertelenen KDV ve muhtasarların, cari dönem ödemeleriyle birleşmesinin yeni nakit sıkışıklığına yol açacağı vurgulanıyor.

İki hafta içinde hem beyan hem ödeme yapmak gerekiyor

Tüm mükellefler için daha önce alınan karar doğrultusunda, 1-31 Mart tarihleri arasında beyan edilerek ödenmesi gereken gelir vergisi 30 Nisan’a uzatıldı. Bu durumda işletmelerin iki hafta içinde hem beyan vermesi hem de ödeme yapması gerekiyor. Şubat, mart ve nisan aylarına ilişkin KDV beyannameleri ise 27 Temmuz 2020’ye ertelenirken, bunların ödemeleri, ekim, kasım ve aralık aylarına yayıldı. Nisan, mayıs ve haziran aylarında verilerek ödenmesi gereken muhtasar beyannameleri de aynı şekilde 27 Temmuz’a ertelendi. Muhtasar ödemeleri de 27 Ekim, 27 Kasım ve 28 Aralık tarihinde yapılacak. Yani 2020 yılının son çeyreğinde cari dönem KDV ve muhtasarlarıyla birlikte, ertelenmiş KDV ve muhtasarın ödemesi yapılacak.

Kısa çalışma ödeneğinde hala belirsiz konular var

Mart ayında başlayan ve toplam 2 milyon sigortalı için planlanan kısa çalışma ödeneğinde şu ana kadar beklenenin de üstünde bir hızla 700 bin kişi için onay çıktı. Bu durumdaki mükellefler, beyannamelerini kısa çalışma ödeneği başvurusunda belirttikleri çalışanların bilgileri doğrultusunda düzenleyecekler. Ancak başvurusu değerlendirme aşamasında olan mükellefler için ise durum biraz karışık. Yani beyannameyi tam olarak verdikten sonra başvurunun sonuçlanması halinde nasıl davranacaklarını bilemiyorlar.

Kurumlar vergisi mükellefi de zorda

SGK bildirgesi verme yükümlülüğü ise 24 Nisan’da doluyor. Eğer 10 gün içinde bu yükümlülük ertelenmezse, başvurusu sonuçlanması mümkün görünmeyen bir çok işletme için içinden çıkılması zor bir süreç başlayacak. DÜNYA’ya bilgi veren kaynaklar, gelir verisi beyan yükümlülüğü ertelenmesine rağmen, kurumlar vergisi beyannamelerinde herhangi bir erteleme yapılmadığını belirtirken, kurumlar vergisi mükelleflerinin de zor durumda olduğuna dikkat çekiyorlar.

Geçici vergi beyannamesi için teknik erteleme şart



Güncel Group Yönetim Kurulu Başkanı YMM Yılmaz Sezer, mart ayına ilişkin KDV beyannamelerinin ertelendiğini hatırlatarak, “Mart KDV beyanı verilmeden zaten geçici vergi beyannamesi verilemez, dolayısıyla bu kapsamda olan mükellefler için geçici vergi beyanlarının ertelenmesi kaçınılmaz gözükmektedir” diye konuştu.



Sezer, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mücbir sebep işleminin çok doğru bir uygulama olduğunu ancak bunun tam yeterli olmadığını bildirdi. Hangi firmaların mücbir sebep kapsamına girdiğinin henüz netleşmediğini ve bir çok mükellefin vergi dairesine NACE kodu itirazında bulunduğunu belirten Sezer, genel anlamda bir erteleme olmasa bile mücbir sebep kapsamındaki mükelleflerin, kurumlar vergisi beyannamelerinin de ertelenmesinin yerinde olacağını aktardı. Sezer, tahakkuktahsilat oranının düşmemesi için ertelemelerin çakışmayacağı ve mükellefin ödeyebileceği vadelere uygun olarak belirlenmesi gerektiğini vurguladı.



Yılın üçte ikisi vergide kayıp yıl olacak



Yeni Ekonomi Danışmanlık A.Ş Kurucu Ortağı Nazmi Karyağdı, şu anda özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde çok ciddi nakit ve tahsilat sıkıntısı yaşandığını belirterek şunları söyledi: “Pek çok işletme vergi ve SGK primlerini ödemek bir yana çalışanlarını ücretsiz izne çıkartıyor, işten çıkarıyor ya da işten çıkarma yapmaksızın kısa çalışma ödeneğine başvurarak üç aylık bir süre kazanmaya çalışıyor. Bize göre bu yılın en aza üçte ikisini vergi gelirleri açısından kayıp yıl olarak kabul etmek zorundayız. KDV oranları indirilmeli, gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri son çeyreğe ertelenmeli, hizmet dışı tüm ödemelerin stopajı yıl sonuna taksitli ertelenmeli, SMMM, YMM ve avukatlık hizmetleri mücbir sebep kapsamına alınmalı, mücbir sebep durumu kredi kartı ve banka hesap hareketlerinden de tespit edilmeli.”