Son Dakika: 2025 asgari ücret için geri sayım! Asgari ücret görüşmelerinde ilk toplantı sona erdi!!

Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon karşısında 7 milyona yakın asgari ücretli, 2025 yılı maaşlarına yapılacak zammı merakla bekliyor. Bu kapsamda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi. İşçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise TİSK temsil ederken, toplantıya işçi heyetinden aşçı, kuaför ve karayolları işçisi gibi farklı meslek gruplarından temsilciler de katıldı.

İkinci toplantı 16 Aralık’ta

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işçi tarafı olarak henüz bir rakam açıklamayacaklarını, önce işverenin teklifini beklediklerini söyledi. İkinci toplantının 16 Aralık'ta yapılması kararlaştırıldı.

Asgari ücrette tarafların beklentileri neler istiyor?

TÜRK-İŞ, 2024 yılı enflasyon oranının asgari ücret artışı için yetersiz olduğunu savunarak insanca yaşama şartlarını sağlayan bir rakam talep ettiklerini belirtti. DİSK ise daha önce yaklaşık 33 bin 500 TL’lik bir asgari ücret talebi açıklamış ve bu rakamda ısrarcı olacaklarını duyurmuştu.

TİSK ise dengeli ve sürdürülebilir bir ücret belirlenmesi gerektiğini, istihdamın korunmasının öncelikleri olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabit gelirlilerin refah kaybını durdurmak için çalıştıklarını ve en iyi şartları sunmayı hedeflediklerini vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise hem işçi hem işvereni memnun edecek bir ücret belirlemeyi amaçladıklarını söyledi.

Hâlihazırda net asgari ücret 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Brüt asgari ücret ise 20 bin 2 lira 50 kuruş. İşverenin toplam maliyeti ise sosyal güvenlik primi ve işsizlik sigorta fonu gibi kesintilerle birlikte 23 bin 502 lira 94 kuruşa çıkıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yıl sonuna kadar yeni rakamı belirlemesi bekleniyor. Tüm gözler, 16 Aralık'taki ikinci toplantıya çevrilmiş durumda.