Son Dakika: 2025 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMLARI: Kasım enflasyonu açıklandı, kritik oran belli oldu!

TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verileri belli oldu. Böylece Memur ve emekli maaşlarında kritik öneme sahip 6 aylık enflasyon farkı için ilk 5 aylık süreç tamamlandı. Buna göre kasım ayında enflasyon ekim ayına göre yüzde 2,24 bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 47,09 arttı.

Her yıl 2 kere toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı alan memur ve emeklisi, gözlerini ocak ayında açıklanacak olan aralık ayı enflasyonuna çevirdi.

Temmuz 2024'te yüzde 10'luk sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri, 6 aylık enflasyonda bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı elde edecekler. Ayrıca toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam oranı da enflasyon farkının üzerinde eklenecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kasım ayı piyasa katılımcıları anketindeki katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,11'den yüzde 44,81'e yükselmişti. Piyasa katılımcıları anketinin enflasyon beklentileri üzerinden yapılan tahminle memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 5,65'lik bir enflasyon farkı öngörülüyor.

Memur ve memur emeklileri, Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için yüzde 2,47, Eylül ayı için yüzde 2,97, Ekim ayı için yüzde 2.88 zam elde etmişti. Böylece kasım ayı enflasyon verisi de eklendiğinde Ocak'ta verilecek olan 6 aylık enflasyon farkı zammı ilk 5 aylık süreçte yüzde 10.40 oldu.

Elde edilen son verilerin ışığında memur ve memur emeklilerinin 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden doğan farkla birlikte 2025'te aylık ve maaşlarında yüzde 12'lik bir zam gerçekleşeceği öngörülüyor.

2025'te en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Temmuz 2024 zammı ile 39 bin 177 TL'ye yükselen en düşük memur maaşı beklentiler dahilinde yüzde 12 zam alması ihtimalinde 43 bin 878 TL'ye çıkacak.

En düşük memur emeklisi maaşında ise yüzde 12'lik bir zam gelmesi halinde temmuzda 17 bin 587 TL'ye çıkan aylıklar 19 bin 697 TL'ye yükselecek.