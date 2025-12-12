Son Dakika... 2026 asgari ücreti için ilk toplantı sona erdi: İkinci toplantı tarihi belli oldu!

2026 yılı asgari ücretini belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında saat 14.00'te başlayan toplantı yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti.

İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ temsilcilerinin yer almadığı toplantıya, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri katıldı.

İkinci toplantı tarihi belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında yapacağı ikinci toplantısının tarihi belli oldu.

Komisyon ikinci toplantısını 18 Aralık Perşembe günü saat 14.00’te yapacak.

TÜRK-İŞ toplantı öncesi Işıkhan'a dosya iletti

Toplantı öncesi TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile görüştü. TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da görüşmede yer aldı.

Ağar görüşmede Işıkhan'a komisyona katılmamalarının gerekçelerini içeren bir dosya iletti.

'Hiçbir iyileştirme yapılmadı'

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Ağar, TÜRK-İŞ'in asgari ücret tespit çalışmalarına katılmayacağını duyurdu.

Ağar, TÜRK-İŞ'in, 1974'ten bu yana Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçileri temsil ettiğini belirterek "Ancak Komisyonun mevcut yapısı, yıllardır işçilerin karar süreçlerinde etkili bir şekilde yer almasına imkan tanımamakta, kararlar çoğunlukla hükümet ve işveren kesiminin oylarıyla alınmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRK-İŞ'in 24 Aralık 2024'te aldığı kararla, gerçek anlamda adil ve demokratik bir yapıya kavuşturulana kadar komisyon çalışmalarına katılmayacağını kamuoyuyla paylaştığını anımsatan Ağar, söz konusu tarihten bu yana geçen yaklaşık bir yılda komisyonun yapısı ve işleyişine ilişkin hiçbir iyileştirme yapılmadığını söyledi.

'Enflasyon kaybı telafi edilsin'

Ağar açıklamasında, TÜİK arafından açıklanan yüzde 44,38 oranındaki enflasyona rağmen asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldığını hatıralarak şunları söyledi:

"O günden bu yana temel ihtiyaç ürünlerinde fiyat artışları hız kesmeden devam etmiştir. Gıda, kira, eğitim ve ulaşım giderlerinde yaşanan yüksek fiyat artışları hane bütçesini hane bütçesini ağır biçimde baskılamaktadır. Elektrik, doğalgaz ve suya yapılan zamlar da bu baskıyı daha da arttırmaktadır."

Ağar, fiyat artışlarına dikkat çektiği açıklamasında asgari ücret belirlenirken öncelikle yüzde 14,38'lik enflasyon kaybının telafi edilmesi gerektiğini söyledi.