Son dakika: 2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli oldu

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İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün Robert E. Hall ve Michael Woodford'a verildiğini Stockholm'de duyurdu.

İki ekonomist, hükümetlerin ve merkez bankalarının ekonomik dalgalanmalar karşısında uygulayabilecekleri politikaları değerlendirmelerine yardımcı olan modeller geliştirmeleri nedeniyle ödüllendirildi.

Akademi, ödül sahiplerinin ekonomideki iniş ve çıkışların dengelenmesine katkı sağladığını belirtti.

Robert E. Hall kimdir?

13 Ağustos 1943 doğumlu Amerikalı ekonomist Robert E. Hall, Stanford Üniversitesi'nde ekonomi profesörüdür. Makroekonomi, işsizlik, emek piyasaları ve tüketim teorisi üzerine çalışmalarıyla tanınır. Tüketim harcamalarının öngörülemezliğini ele alan Rassal Yürüyüş Hipotezi ve Alvin Rabushka ile geliştirdiği Düz Vergi modeli en önemli katkıları arasındadır.

Robert E. Hall'ın en çok okunan kitapları Macroeconomics ve The Flat Tax'dir.

Michael Woodford kimdir?

1955 doğumlu Amerikalı ekonomist Michael Woodford, Columbia Üniversitesi'nde politik ekonomi profesörüdür. Yeni Keynesyen makroekonominin önde gelen isimlerinden olan Woodford, faiz politikaları, enflasyon hedeflemesi ve piyasa beklentilerinin yönetimi üzerine çalışmalarıyla tanınır.

Merkez bankalarının para politikalarına önemli katkılar sağlayan ekonomistin en bilinen eseri, 2003 yılında yayımlanan Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy adlı kitabıdır.

Nobel Ekonomi Ödülü'nün farkı ne?

Resmi adı Alfred Nobel Anısına Sveriges Riksbank Ekonomi Bilimleri Ödülü olan ödül, diğer Nobel ödüllerinden farklı olarak Alfred Nobel'in vasiyetiyle oluşturulmadı.

Ödül, 1968 yılında İsveç Merkez Bankası tarafından kuruldu ve Nobel'in anısına veriliyor.