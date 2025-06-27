Son dakika: 600 bin kamu işçisini ilgilendiren yeni zam teklifi belli oldu!

Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında gözler hükümetin vereceği ikinci teklifteydi. Son dakika haberine göre hükümetin yeni zam teklifi birinci altı ay yüzde 17 oldu.

TÜRK-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, gelişmeyi yaptığı basın açıklamasında duyurdu. Ağar, "Vermiş oldukları teklifin de anlamı yok. İlk tekliflerinde hayal kırıklığına uğradık. Şimdi hayal kırıklığına uğramadık. Zaten ikinci teklifin de ne olacağını biliyorduk" ifadelerini kullanırken "Maalesef birinci altı ay yüzde 17. Üzerine 1 puan koymuşlar. İkinci altı ay yüzde 10" dedi.

İlk teklif yüzde 16 olmuştu

Hak-İş ve Türk-İş konfederasyonları, 27 Şubat’ta ortak taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a iletti. İşçi sendikaları, 2025’in ilk 6 ayı için günlük taban ücretin 1.800 liraya çıkarılmasını, bunun üzerine de yüzde 50 oranında zam yapılmasını talep etmişti.

Hükümet ise 13 Haziran’da sunduğu ilk teklifinde, kamu işçilerine yüzde 16 oranında zam önerdi. Sendikaların bu teklife itiraz etmesi üzerine ikinci bir teklif sunulacağı açıklanmıştı.