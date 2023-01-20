Son dakika... 700 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri başladı! İşte masadaki talepler

Kamuda çalışan 700 bin işçi için toplu sözleşme görüşmeleri başladı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Kamu İşveren Sendikası Genel Sekreteri Adnan Çiçek ile görüşerek taleplerini iletti.

İşçi tarafı toplantıda taban ücrette iyileştirme yapılmasını talep etti. Masaya gelen konular arasında refah payı talebi de yer aldı. İşçi tarafının oransal zam talebini daha sonra ileteceği bildirildi.

Öte yandan, geçici işçilerin de kadroya alınması talep edilirken, taşeronların kadoya geçene emeklilik şartının kaldırılması da istendi.