Son dakika: ABD aralık ayı enflasyon verileri açıklandı

ABD'nin aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Verilere göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık ayında yüzde 0,4 artarken, 2024 yılı boyunca ise yüzde 2,9 yükseldi. Bu veriler, aralıkta TÜFE'nin yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 2,9 oranında artacağı beklentisini karşılamış oldu.

Kasım ayında enflasyon, yüzde 0,3 artarken yıllık bazda ise yüzde 2,7 seviyesindeydi. Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulduğunda hesaplanan çekirdek TÜFE, aralık ayında yüzde 0,3'lük artış beklentisinin aksine sadece yüzde 0,2 oranında yükseldi. Yıllık bazda ise çekirdek TÜFE, yüzde 3,3 olarak tahmin edilirken yüzde 3,2 oranında bir artış gösterdi.