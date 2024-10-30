Son Dakika: ABD büyüme verileri açıklandı

ABD ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğine dair öncü büyüme verileri açıklandı. Ekonomi, beklentilerin altında kalarak yüzde 2,8 oranında büyüme kaydetti. Piyasa beklentisi ise büyümenin yüzde 3 olması yönündeydi. ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6, ikinci çeyreğinde ise yüzde 3 büyüme sağlamıştı.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin ekonomide enflasyona yol açmayan büyüme seviyesini yüzde 1,8 olarak belirlediğini ancak üçüncü çeyrek büyüme hızının bu oranın üstünde kaldığını belirtiyor.

Üçüncü çeyrekte tüketim harcamalarında yüzde 3,7’lik bir artış gözlenirken, güçlü tüketici talebinin ekonomik büyümeye katkı sağladığı vurgulandı. Fed’in enflasyonla mücadele politikaları devam ederken, tüketim harcamalarındaki bu artışın ekonomiyi ne ölçüde etkileyeceği izleniyor.