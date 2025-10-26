Son dakika... ABD-Çin geriliminde kritik gelişme: Washington ve Pekin ön anlaşmada uzlaştı

Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile ABD Hazine Bakanı Scott Bessent başkanlığındaki heyetler, ticaret geriliminin çözümü için devam eden müzakerelerin 5. turunda Kuala Lumpur'da bir araya geldi.

İkili ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alındığı toplantıda heyetler, karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için "ön çerçeve anlaşmaya" vardıklarını bildirdi.

Bu görüşme, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 30 Ekim'de Güney Kore'de Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi öncesinde yapacağı görüşme için de hazırlık niteliği taşıyordu.

ABD ve Çin arasındaki ilişkiler, son aylarda bir tarafta Washington yönetiminin tarife artışları ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları ile diğer tarafta Çin'in küresel tedarikinin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik attığı adımlarla genişleyen bir dizi anlaşmazlıkta düğümlenmiş durumdaydı.

ABD ile Çin arasında tarife restleşmesi

ABD Başkanı Trump'ın bu yılın başında yeniden göreve gelmesinin ardından gümrük tarifelerini yükselterek küresel ticareti ülkesi lehine biçimlendirme politikası, Çin'in tarife artışlarına karşılılık vermesiyle bir restleşmeye dönüşmüştü.

Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı, Çin'in buna karşılık vermesiyle tırmanan gerilim sonunda ABD, Çin'e uyguladığı tarifeyi yüzde 145'e, Çin de ABD'ye uyguladığı tarifeyi yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

Müzakere turu

Gerilimin çözümü için ABD'li ve Çinli yetkililer, ilk müzakereyi İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirmiş ve gümrük vergilerini 90 gün karşılıklı düşürme kararı almıştı. ABD'nin, Çin mallarına gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten 10'a düşürmüştü.

Müzakerelerin ikinci turu İngiltere'nin başkenti Londra'da, üçüncü turu İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçkleşmiş, heyetler geçici uzlaşmanın 12 Ağustos'tan itibaren 90 gün daha uzatılması konusunda anlaşmıştı. En son İspanya'nın başkenti Madrid'deki müzakere yürüten heyetler, geçici uzlaşmanın süresinin dolacağı 10 Kasım öncesinde yeniden bir araya geleceklerini bildirmişti.