Son Dakika: ABD ekonomisi ilk çeyrekte daraldı

ABD Ticaret Bakanlığı, Ocak-Mart 2025 dönemine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre; ABD ekonomisi, 2025'İn ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,3 daraldı. Beklenti yüzde 0,2'lik büyüme yaşanacağı yönündeydi.

Trump'ın gümrük vergileri öncesi ithalatta yaşanan büyük artış ve tüketici harcamalarındaki düşüşün daralmada etkili olduğu belirtildi. Böylece ABD ekonomisinde 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana ilk kez daralma yaşanmış oldu.

GSYH'nin üçte ikisini oluşturan tüketici harcamaları ise yüzde 1,8 ile 2023 ortasından bu yana en düşük hızda arttı.

Ekonomi 2024'ün son çeyreğinde yüzde 2,4 büyüme kaydetmişti. 2024 yılının tamamında ise yüzde 2,8 büyüme kaydedilmişti.