Son dakika: ABD ekonomisi ilk çeyrekte daraldı!

ABD Ticaret Bakanlığı, yılın ocak-mart dönemine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerinin nihai sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. ABD ekonomisi, 2025 yılının ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 0,5 küçüldü. Buna göre, ülke ekonomisi 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana ilk kez negatif büyüme gösterdi.

ABD'nin GSYH verisine ilişkin nisan ayında yayımlanan öncü verilerde ekonominin yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 ve mayıs ayında yayımlanan ikinci tahminde ise yüzde 0,2 daraldığı öngörülmüştü. 2024’ün son çeyreğinde yüzde 2,4 büyüyen ABD ekonomisi, geçen yılın tamamında ise yüzde 2,8 büyüme kaydetmişti.

Ekonominin yılın ilk çeyreğinde küçülmesinde, ithalattaki artış ve kamu harcamalarındaki azalma etkili oldu. Veride yapılan revizyon ise ağırlıklı olarak tüketici harcamaları ve ihracattaki aşağı yönlü revizyonlardan kaynaklandı.

Kişisel tüketim harcamaları yükseltildi

Tüketici harcamalarına ilişkin enflasyon göstergelerinden biri olan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, ilk çeyrek için yüzde 3,6’dan yüzde 3,7’ye yükseltildi. Bir önceki çeyrekte ise bu artış yüzde 2,4 seviyesindeydi.

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde de ilk çeyrek verisi yüzde 3,4’ten yüzde 3,5’e revize edildi. Bu endeks, önceki çeyrekte yüzde 2,6 artış göstermişti.