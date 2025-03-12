Son dakika: ABD şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika... ABD'de şubat ayı enflasyon oranı belli oldu. ABD'de TÜFE şubatta yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,8 artarak beklentilerin altında geldi.
ABD'de şubat ayında TÜFE yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,8 arttı. Enflasyonun şubat ayında yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,9 artması bekleniyordu. Yıllık enflasyon ocakta yüzde 3 seviyesinde bulunuyordu.
Yıllık çekirdek enflasyon da yüzde 3,1 ile yüzde 3,2'lik beklentinin altında kaydedildi. Çekirdek enflasyon tarafında 2021'den bu yana en düşük seviye gerçekleşti.
Gözler FED kararında
ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife adımlarının ülkede enflasyonist baskıları canlandıracağına yönelik endişeler varlığını korurken, para politikasını belirlemede aceleci olmayacaklarını açıklayan ABD Merkez Bankası (FED) yönetimiyle arasında uyuşmazlık çıkabileceğine ilişkin soru işaretleri fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda FED'in yılın ilk yarısında faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler öne çıkarken, bankanın haziran ayında yüzde 85 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indireceği tahmin ediliyor.