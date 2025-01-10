Son dakika... ABD tarım dışı istihdam beklentiyi aştı!
Son dakika... ABD'de piyasaların merakla beklediği kritik veriler belli oldu. Ülkede tarım dışı istihdam aralık ayında 256 binle beklentinin üstünde artarken, işsizlik oranı yüzde 4,1'e geriledi.
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ABD'de merakla beklenen istihdam verileri açıklandı. Buna göre, ABD'de tarım dışı istihdam aralık ayında 256 binle beklentinin üstünde artarken, işsizlik oranı yüzde 4,1'e geriledi.
Tarım dışı istihdamın 164 bin artması, işsizliğin yüzde 4,2'de kalması bekleniyordu.
Gözler FED kararında
Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın ocak toplantısında faizi yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.