ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan Nisan 2025 verilerine göre, tarım dışı istihdam 177 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Analistler, bu ay için ortalama 150 bin kişilik bir artış bekliyordu. Açıklanan veriler, istihdam piyasasında toparlanmanın sürdüğünü gösterirken, işsizlik oranı yüzde 4,2 seviyesinde sabit kaldı.

Beklentilerin üzerinde gelen istihdam artışı, ekonominin istihdam yaratma kapasitesinin halen güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Ancak işsizlik oranının aynı seviyede kalması ise iş gücü piyasasında bazı yapısal dengesizliklerin sürdüğüne işaret ediyor.

Ekonomistler, istihdam verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararları üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Güçlü istihdam artışı, talep kaynaklı enflasyon baskılarını artırabileceği gerekçesiyle Fed'in daha sıkı para politikası izleme ihtimalini gündeme getiriyor. Ancak işsizlik oranının yükselmemesi, Fed'in temkinli bir duruş sergilemesini destekleyebilir.

Goldman Sachs Varlık Yönetimi'nden Lindsay Rosner tarım dışı istihdam verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, verilerin Fed'e alan sağladığını söyledi.

Rosner, verilerin biraz geriye dönük gibi göründüğüne ve ileriye dönük beklentilerin kötüleştiğine dikkat çekerek "Zayıflayan bir ekonomi Fed'in yılın ilerleyen dönemlerinde gevşeme döngüsüne devam etmesine neden olabilir" dedi.

Altın fiyatları nasıl etkilendi?

ABD'de açıklanan kritik verilerin ardından altın fiyatlarında gerileme yaşandığı görüldü.

Veri öncesinde 3 bin 260 dolardan hareket eden ons altın fiyatları veri sonrasında düşüş eğilimine girdi. Ons altın fiyatları 3 bin 240 dolara kadar geriledi.

Saat 16.25 itibarıyla ons altın fiyatları 3 bin 255 dolardan işlem görüyor.

Gram altın kaç TL oldu?

Gram altında ise durum benzer bir tabloya sahip.

Sabah saatlerinde 4 bin 40 TL civarlarında seyreden gram altın gün içerisinde en yüksek 4 bin 53 TL seviyesini gördü. Saat 15:52 itibarıyla ise gram altın 4 bin 41 TL seviyesinde yer alıyor.

Fiyatlarda yukarı ve aşağı yönlü destekler sürerken altının yön bulma çabaları devam ediyor.