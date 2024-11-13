Son dakika: ABD'de ekim enflasyonu açıklandı
Son dakika... ABD'de TÜFE ekim ayında yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,6 arttı. TÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,6 artması bekleniyordu.
ABD'de ekim ayı enflasyonu açıklandı. Buna göre, TÜFE ekimde yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,6 artarak beklentilere paralel gerçekleşti.
TÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,6 artması bekleniyordu.
Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE ekimde yüzde 0,3 artarken, yıllık bazda yüzde 3,3 artış gösterdi. Beklentiler de aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,3 geleceği yönündeydi.
ABD Merkez Bankası (Fed), para politikası kararlarında etkili olan enflasyon verisini yakından takip ediyor.