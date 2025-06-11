Son dakika: ABD'de enflasyon beklentilerin altında geldi!

ABD'de mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı.

Buna göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin altında arttı.

Piyasa beklenti enflasyonun aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda 2,5 olması yönündeydi.

Söz konusu dönemde barınma maliyetleri, aylık yüzde 0,3 artışla enflasyonun en büyük itici gücü oldu.

Çalışma Bakanlığı nisan ayında TÜFE'yi aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,3 seviyesinde açıklamıştı.

Böylece mayıs ayı enflasyon rakamları enflasyonda yavaşlamaya işaret etti.

Çekirdek enflasyon da beklentinin altında kaldı

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, mayısta aylık yüzde 0,1 ve yıllık 2,8 artış kaydetti.

Piyasa beklentileri çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,9 artması yönündeydi.

Nisanda çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,2 yıllık yüzde 2,8 olarak açıklanmıştı.

Özellikle çekirdek enflasyonun piyasanın altında kalması analistler için süpriz oldu. Bloomberg'in anketine katılan 73 tahminciden hiçbiri çekirdek TÜFE'de yüzde 0,1'lik bir artış öngörmemişti.

Fed'den faiz indirimi beklentisi arttı

Enflasyon verilerinin ardından piyasanın faiz indirimi beklentisi arttı.

Para piyasaları Fed'den bu yıl faiz indirim beklentilerini artırarak 2'ye çıkardı.