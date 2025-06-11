ABD'de mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı.

Buna göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin altında arttı.

Piyasa beklenti enflasyonun aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda 2,5 olması yönündeydi.

Çalışma Bakanlığı nisan ayında TÜFE'yi aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,3 seviyesinde açıklamıştı.

Böylece mayıs ayı enflasyon rakamları enflasyonda yavaşlamaya işaret etti. Ancak analistler, Trump'ın nisan ayında açıkladığı gümrük vergilerinin etkisinin dünyanın en büyük ekonomisindeki tüketicilere ve işletmelere yansımasıyla önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da artmasını bekliyor.

Barınma maliyetleri arttı, enerji düştü

Söz konusu dönemde barınma maliyetleri, aylık yüzde 0,3 artışla enflasyonun en büyük itici gücü oldu. Barınma endeksi yıllık bazda da yüzde 3,9 yükseldi.

Aynı dönemde gıda fiyatları aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,9 arttı.

Enerji maliyetleri ise Mayıs'ta aylık bazda yüzde 1 ve yıllık bazda yüzde 3,5 düştü.

Çekirdek enflasyon da beklentinin altında kaldı

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, mayısta aylık yüzde 0,1 ve yıllık 2,8 artış kaydetti.

Piyasa beklentileri çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,9 artması yönündeydi.

Nisanda çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,2 yıllık yüzde 2,8 olarak açıklanmıştı.

Özellikle çekirdek enflasyonun piyasanın altında kalması analistler için süpriz oldu. Bloomberg'in anketine katılan 73 tahminciden hiçbiri çekirdek TÜFE'de yüzde 0,1'lik bir artış öngörmemişti.

Fed'den faiz indirimi beklentisi arttı

Enflasyon verilerinin ardından piyasanın faiz indirimi beklentisi arttı.

Para piyasaları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirim beklentilerini artırarak 2'ye çıkardı.

Yatırımcıların Fed'in Eylül ayına faiz oranlarını düşürme beklentisi verinin ardından yüzde 75'e yükseldi. Dün bu oran yaklaşık yüzde 60'tı.

Ancak Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantıda enflasyondaki artışın devam edeceği beklentisiyle borçlanma maliyetlerini yüzde 4,25 ile yüzde 4,5 arasında tutması bekleniyor.

Çin anlaşması ve enflasyon verisi sonrası piyasanın tepkisi

Küresel piyasalar, ABD ile Çin'in tarifeler konusunda anlaşması ve ABD'de beklentilerden iyi gelen enflasyon verisinin ardından pozitif seyir izliyor.

ABD'deki ana borsa endekslerinin vadeli işlem kontratları, gelişmelerin ardından pozitife döndü.

Veri sonrası Dow Jones endeksi vadeli kontratları yüzde 0,16 yükseldi. S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 0,23 yükselirken, Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları ise yüzde 0,29 yükseldi.

Hazine tahvilleri yükseldi ve iki yıllık getirileri yaklaşık 6 baz puan düşürerek yüzde 3,96'ya geriledi.

Avrupa tarafında ise İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3, İtalya'da MIB endeksi yüzde 0,2, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,5, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Ons altında kazançlar yüzde 0,8'in üzerine çıkarken dolar endeksi yatay seyirle 99 düzeyinde bulunuyor.

Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,4 artışla 1,1470 seviyesine çıktı.