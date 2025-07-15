Son Dakika: ABD'de enflasyon haziranda beklentilere paralel yükseldi!
Son Dakika haberi... ABD'de haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandı. TÜFE aylık bazda beklentilere paralel gerçekleşirken yıllık enflasyon beklentinin üzerinde geldi. Çekirdek enflasyon ise aylık ve yıllık bazda beklentinin altında kaldı.
ABD'de 2025 yılı Haziran ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri açıklandı.
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları haziranda aylık bazda yüze 0,3 artarken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı.
Analistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziranda aylık bazda ise yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,6 artacağını öngörüyordu.
ABD'de TÜFE, mayısta aylık yüzde 0,2'lik beklentiye karşılık yüzde 0,1 olarak açıklanmıştı.
Çekirdek enflasyon beklentinin altında kaldı
Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,9 olarak açıklandı.
Analistler çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3 olmasını bekliyordu.
Böylece çekirdek enflasyon beklentinin altında gerçekleşti.