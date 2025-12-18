ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek, yarım, tam altın yükseldi mi? Altın ne kadar oldu? Altın düşecek mi?

ABD, kasım ayı yıllık Tüketici Fiyat Endeksi verileri yayımlandı.

Buna göre ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı.

Ekonomistler TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 3,1, aylık bazda ise yüzde 0,3 arttığını tahmin ediyordu.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise kasımda yıllık bazda 2,6 arttı. Beklenti yıllık artışın yüzde 3 seviyesinde gerçekleşmesiydi.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, hükümetin kapalı olduğu dönemde ekim ayına ait TÜFE verilerinin toplanamadığını ve geriye dönük elde edilemediğini açıklamıştı. Bu nedenle ekim ayına ait veriler açıklanmamıştı.

ABD'de TÜFE eylülde yıllık bazda yüzde 3, aylık bazda yüzde 0,3 artmıştı.

Beklenti altı enflasyon verisinin ardından altın yükseldi

Enflasyon rakamlarının beklentilerin oldukça altında gelmesinin ardından Fed'in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin artmasıyla altın fiyatları yükselişe geçti.

Veri öncesinde 4 bin 320 dolar civarında olan ons altın fiyatları veri sonrasında 4 bin 340 dolara kadar yükseldi.

Dolar/TL ve ons altın fiyatlarının etkili oldu gram altın fiyatları ise 5 bin 935 lira civarından 5 bin 961 liraya kadar yükseldi.