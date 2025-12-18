Son Dakika: ABD'de enflasyon kasımda beklentinin altında kaldı!
Son Dakika haberi... ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı.
ABD, kasım ayı yıllık Tüketici Fiyat Endeksi verileri yayımlandı.
Ekonomistler TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 3,1 arttığı aylık bazda ise yüzde 0,3 arttığını tahmin ediyordu.
Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise kasımda yıllık bazda 2,6 arttı. Beklenti yıllık artışın yüzde 3 seviyesinde gerçekleşmesiydi.
