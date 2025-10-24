Son Dakika: Kritik ABD verisi sonrası altın sert yükseldi, dolar düştü!

ABD Çalışma Bakanlığı, federal hükümetin kapalı olması nedeniyle gecikmekli olarak açıklanan eylül ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini duyurdu.

ABD'de TÜFE eylülde yıllık bazda yüzde 3, aylık bazda yüzde 0,3 arttı.

Beklenti TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 3,1, aylık bazda yüze 0,4 artması yönündeydi.

Ağustosta fiyatlar yıllık yüzde 2,9, aylık yüzde 0,4 artmıştı.

Çekirdek TÜFE de beklenti altında kaldı

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise eylülde yıllık bazda yüzde 3, aylık yüzde ,0,2 arttı.

Çekirdek TÜFE için aylık beklenti yüzde 0,2 artış olması yönündeydi.

Çekirdek TÜFE ağustosta aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,1 artmıştı.

Altın fiyatları yükseldi

Yeni güne düşüşle başlayan altın fiyatları veri sonrasında sert yükseldi ve kayıpların büyük bir kısmını telafi etti.

Kritik ABD verisi öncesi 4 bin 62 dolar bandında hareket eden ons altın fiyatları veri sonrası yükselişe geçti. Ons altın fiyatları veri sonrası 4 bin 115 dolara kadar çıktı.

Dolar/TL ve ons altın fiyatlarının etkili olduğu gram altın fiyatları ise 5 bin 480 lira bandından 5 bin 555 liraya kadar yükseldi.

Saat 16.25 itibarıyla ons altın altın fiyatları önceki kapanışa göre yüzde 0,20 düşüşle 4 bin 117 dolardan işlem görürüken, gram altın yüzde 0,30 düşüşle 5 bin 553 liradan işlem görüyor.

Dolar düşüşe geçti

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi verinin ardından düşüşe geçti. Veri öncesi 98,91 seviyelerinde olan endeks veri sonrası 98,76'ya kadar geriledi.

Euro/dolar paritesinde ise yükseliş görüldü. Parite 1,1615'ten 1,1649'a kadar yükseldi.

Dolar/TL ise veri sonrasında 41,97 seviyesinden 41,95'e kadar geriledi.