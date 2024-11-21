Son Dakika: ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 7 ayın en düşük seviyesinde

ABD Çalışma Bakanlığı haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerini açıkladı. Buna göre haftalık işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 213 bin artış kaydetti. Bu rakam, piyasa beklentisi olan 220 binin altında kaldı ve işsizlik maaşı başvurularında 27 Nisan’dan bu yana en düşük seviyeye işaret etti.

İş gücü piyasasındaki bu dayanıklılık, enflasyonla mücadele için faiz artırımı politikalarını sürdüren ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararlarını şekillendirmede önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Önceki hafta işsizlik maaşı başvuruları 231 bin seviyesindeydi. Geçen haftaki veri, iş gücü piyasasının halen istikrarlı bir görünüme sahip olduğunu ortaya koydu.