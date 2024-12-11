Son dakika: ABD'de kasım enflasyonu açıklandı

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi belli oldu. Buna göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık yüzde 0.3 artarken, yıllık bazda ise yüzde 2.7 yükseldi.

Beklentilere paralel gerçekleşti

Enflasyon beklentilere paralele olarak gerçekleşirken, beklenti aylık artışın yüzde 0.2, yıllık artışın ise yüzde 2.7 gelmesi yönündeydi.

Enflasyon ekimden ise bir önceki aya göre yüzde 0.2 oranında ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.6 oranında artış göstermişti.

FED'in faiz kararı ne olacak?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) 17-18 Aralık'ta düzenleyeceği yılın son toplantısındaki para politikası kararları merakla beklenirken, enflasyon rakamları da FED'in faiz kararında belirleyici rol oynuyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda FED'in bu ay yüzde 86 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı öngörülüyor.