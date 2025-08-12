Son Dakika: ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı!
Son Dakika haberi... ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı. Enflasyon verileri Fed'in faiz patikasına ilişkin ipuçları verdiğinden yakından takip ediliyor.
ABD'de 2025 yılı Temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandı.
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede TÜFE temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı.
Anlistler ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'nin temmuzda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,8 artmasını bekliyordu.
Mayısta enflasyon haziranda aylık bazda yüze 0,3 artarken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artmıştı.
Çekirdek enflasyon aylık bazda beklentiye paralel
Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,3 artarken yıllık yüzde 3,1 arttı.
Analistler çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3 olmasını bekliyordu.
Böylece çekirdek enflasyon da aylık bazda beklentilere paralel artarken yıllık bazda beklentinin üzerinde gerçekleşti.
Çekirdek enflasyon haziranda aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,9 seviyesindeydi.