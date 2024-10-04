Son Dakika: ABD'de kritik istihdam verisi açıklandı

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayı tarım dışı istihdam verilerini açıkladı. Verilere göre tarım dışı istihdam, piyasalardaki 147 binlik beklentiyi aşarak 254 bin arttı. Aynı dönemde işsizlik oranı ise yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e geriledi.

Haziran ayında 118 bin, temmuzda 89 bin, ağustosta ise 142 bin artış kaydeden tarım dışı istihdam verisi, eylül ayında belirgin bir toparlanma gösterdi. Bu durum, ABD iş gücü piyasasının sağlam kalmaya devam ettiğinin bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Veri neden önemli?

ABD'de enflasyonun hedeflenen seviyelere inmesi yönündeki beklentiler artarken, iş gücü piyasasından gelen her veri piyasalar tarafından yakından izleniyor. İstihdamdaki güçlü artış, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası kararlarında etkili olacak önemli göstergelerden biri.

Fed, son olarak eylül toplantısında politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 4,75-5 aralığına çekmişti. Piyasalardaki beklentilere göre, Fed'in yıl sonuna kadar bir 50 baz puanlık daha faiz indirimi yapacağı tahmin ediliyor. Kasım ayındaki toplantıda ise yüzde 71 olasılıkla 25 baz puanlık bir indirim yapılacağı öngörülüyor.