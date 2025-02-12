  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Son dakika: ABD'de merakla beklenen enflasyon verileri belli oldu
Takip Et

Son dakika: ABD'de merakla beklenen enflasyon verileri belli oldu

Son dakika... ABD'de piyasaların merakla beklediği Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde arttı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

ABD'de ocak ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde gelirken Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0.5, yıllık bazda yüzde 3 arttı.

Enflasyonun ocak ayında yüzde 0.3, yıllık bazda yüzde 2.9 artması bekleniyordu.

Çekirdek enflasyon ise yıllık yüzde 3.3 arttı. ABD'de TÜFE, 2024 Aralık'ta yüzde 0.4, 2024'ün tamamında yüzde 2.9 artmıştı.

Gözler FED kararında 

Veri sonrası faiz beklentileri değişti. Piyasa işlemcileri bir sonraki ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimi beklentilerini eylülden aralık ayına öteledi.

Fed Başkanı Jerome Powell, son açıklamasında faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceklerini belirterek, enflasyonu kontrol altına alma konusundaki kararlılıklarını yinelemişti.