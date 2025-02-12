Son dakika: ABD'de merakla beklenen enflasyon verileri belli oldu
Son dakika... ABD'de piyasaların merakla beklediği Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde arttı.
ABD'de ocak ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde gelirken Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0.5, yıllık bazda yüzde 3 arttı.
Enflasyonun ocak ayında yüzde 0.3, yıllık bazda yüzde 2.9 artması bekleniyordu.
Çekirdek enflasyon ise yıllık yüzde 3.3 arttı. ABD'de TÜFE, 2024 Aralık'ta yüzde 0.4, 2024'ün tamamında yüzde 2.9 artmıştı.
Gözler FED kararında
Veri sonrası faiz beklentileri değişti. Piyasa işlemcileri bir sonraki ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimi beklentilerini eylülden aralık ayına öteledi.
Fed Başkanı Jerome Powell, son açıklamasında faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceklerini belirterek, enflasyonu kontrol altına alma konusundaki kararlılıklarını yinelemişti.