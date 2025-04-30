Son Dakika: ABD'de özel sektör istihdamı nisanda beklentilerin altında kaldı

ABD'de özel sektörde istihdam, Nisan ayında piyasa beklentilerinin oldukça gerisinde kalarak iş gücü piyasasında yavaşlama sinyali verdi.

ADP Araştırma Enstitüsü’nün Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle yayımladığı verilere göre, özel sektör istihdamı 62 bin kişi arttı. Analistlerin beklentisi ise 120 bin seviyesindeydi.

Mart ayına ilişkin istihdam artışı 155 binden 147 bine revize edilirken, Nisan ayındaki sınırlı artış ekonomik toparlanmanın iş gücü tarafında hız kesebileceğine dair endişeleri artırdı.

İnşaat sektörü istihdama 16 bin, imalat sektörü ise 4 bin kişilik katkı sağladı. Ücret artışı ise Nisan ayında yıllık yüzde 4,5 olarak gerçekleşti.

"Tedirginlik günün kelimesi"

ADP Baş Ekonomisti Nela Richardson, işverenlerin olumlu ekonomik göstergelere rağmen, politika ve tüketici belirsizlikleri nedeniyle temkinli davrandıklarını belirterek, "Tedirginlik günün kelimesidir" ifadesini kullandı. Richardson, bu ortamda işe alım kararlarının zorlaştığını vurguladı.

ADP verisi, ABD Çalışma Bakanlığı tarafından cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam raporu öncesi öncü gösterge olarak değerlendiriliyor. Beklentilerin altında kalan özel sektör istihdamı, tarım dışı veriye ilişkin tahminleri de etkileyebilir.