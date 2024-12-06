Son Dakika: ABD’de tarım dışı istihdam beklentileri aştı: Bir faiz indirimi daha kapıda mı?

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayı tarım dışı istihdam verilerini açıkladı. Verilere göre, istihdam 227 bin artarak piyasa beklentisi olan 202 binin üzerinde gerçekleşti. Ülkedeki işsizlik oranı ise yüzde 4,2’ye yükseldi. Beklenti, işsizlik oranının yüzde 4,1’den yüzde 4,2’ye çıkması yönündeydi.

Önceki ay için açıklanan 12 binlik istihdam artışı ise 36 bine revize edildi.

Kazançlar beklentileri aştı

Ortalama saatlik kazançlar kasım ayında aylık yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 4 oranında arttı. Her iki veri de piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Bu durum, iş gücü piyasasında güçlü bir seyir olduğuna işaret ediyor.

Fed faiz indirimi beklentisi güçlendi

Veriler sonrası piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 18 Aralık’taki toplantısında faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 85’e yükseldi. Veri öncesinde bu oran yüzde 70 seviyesindeydi.

Fed’in mevcut politika faizi yüzde 4,50-4,75 aralığında bulunuyor. Piyasa beklentisi, çeyrek puanlık bir indirimin gerçekleşeceği yönünde. Fed Başkanı Jerome Powell ise yakın dönemde yaptığı bir açıklamada, ABD ekonomisinin genel olarak iyi durumda olduğunu ve bu durumun faiz indirimlerinde daha temkinli hareket edebilme imkanı tanıdığını ifade etmişti.