Son Dakika: ABD'de tarım dışı istihdam beklentinin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Ağustos ayında tarım dışı istihdam 142 bin artarak beklentilerin altında kaldı. Ekonomistler 164 binlik bir artış öngörüyordu. Ülkede işsizlik oranı ise yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye gerileyerek tahminlerle uyumlu bir seyir izledi.

Geçmiş verilere de revizyon geldi. Haziran ayı tarım dışı istihdam artışı 179 binden 118 bine, Temmuz verisi ise 114 binden 89 bine düşürüldü. Bu revizyonlar, ABD iş gücü piyasasındaki yavaşlamayı daha belirgin hale getirdi.