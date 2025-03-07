Son dakika: ABD'de tarım dışı istihdam şubatta beklentilerin altında arttı
Son dakika... ABD'de tarım dışı istihdam şubatta 151 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4'ten 4,1'e çıktı.
ABD Çalışma Bakanlığı kritik istihdam verilerini açıkladı. Buna göre; ABD'de tarım dışı istihdam şubat ayında 151 bin arttı, işsizlik oranı ise yüzde 4,1'e yükseldi.
İstihdamın 159 bin artması, işsizlik oranının yüzde 4'te kalması bekleniyordu.
Ocak ayındaki istihdam artışı 143 binden 125 bine revize edildi.
Ortalama saatlik kazançlar beklentilere paralel
Ortalama saatlik kazançlar şubatta yüzde 0,3'le beklentilere paralel arttı. Bir önceki aydaki yüzde 0,3'lük artış yüzde 0,4'e revize edildi. Yıllık bazda yüzde 4,1'lik beklentiye karşın yüzde 4'lük artış görüldü.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler öne çıkıyor.