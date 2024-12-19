Son Dakika: ABD'de üçüncü çeyrek büyüme rakamları belli oldu

ABD ekonomisi, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı sergileyerek piyasa beklentilerinin üzerinde bir oranla yıllıklandırılmış yüzde 3,1 büyüdü. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan nihai verilere göre, ekonomi tahmin edilen yüzde 2,8 büyüme oranını aşarak güçlü bir ivme yakaladı.

Beklentilerin üzerinde performans

ABD ekonomisinin yılın ilk çeyreğindeki büyüme oranı yüzde 1,6, ikinci çeyrekte ise yüzde 3 olarak gerçekleşmişti. Üçüncü çeyrekteki büyümede tüketici harcamaları, ihracat, konut dışı sabit yatırımlar ve federal hükümet harcamalarındaki artışlar önemli rol oynadı.

Verilerde, tüketici harcamaları ve ihracat yukarı yönlü revize edilirken, özel envanter yatırımları aşağı yönlü güncellendi. Aynı dönemde ithalat da yukarı yönlü revize edildi.

Harcama endekslerinde artış

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi üçüncü çeyrekte yüzde 1,5 artarak tahminlere paralel bir seyir izledi. Bu endeks, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 artış göstermişti.

Gıda ve enerji harcamalarının dışarıda bırakıldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 2,2 artış kaydetti. Önceki tahminlerde bu oran yüzde 2,1 olarak öngörülmüştü.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 olarak gerçekleşmişti.

Tüketim ve ihracat öne çıktı

ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekteki büyüme performansı, özellikle tüketim harcamaları ve ihracatta gözlenen artışların etkisiyle hız kazandı.

Tüketici harcamalarının yanı sıra federal hükümet harcamalarındaki artışlar da büyümeye katkı sağladı.

Analistler, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekteki güçlü performansının, ülkenin ekonomik direncini koruduğunu ve büyüme dinamiklerinin sağlam olduğunu ortaya koyduğunu belirtiyor.