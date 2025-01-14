Son dakika: ABD'de, ÜFE beklentilerin altında geldi

ABD'de merakla beklenen üretici fiyat endeksi (ÜFE) açıklandı. Aralık'ta beklentilerin altında gerçekleşen ÜFE yıllık yüzde 3,3 arttı aylık artış ise yüzde 0,2 oldu.

ÜFE beklentilerin altında gerçekleşti

Gıda maliyetlerinde yaşanan düşüş ve hizmet fiyatlarının yatay bir seyir izlemesi üretici fiyatlarındaki artışın beklentilerin altında kalmasında etkili olurken, fiyat baskılarına yönelik endişelerin de azalmasını sağladı.

Çekirdek ÜFE ise aylık bazda aynı kaldı

ABD İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, aralıkta üretici fiyatları endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında artış yaşadı. Beklentiler artışın yüzde 0,4 seviyesinde olacağı yönündeydi. Öte yandan bir önceki ay yüzde 0,2 oranında artmış olan ve aralıkta yüzde 0,3 oranında artacağı öngörülen çekirdek ÜFE ise aylık bazda değişim göstermedi.

Yıllıl artış, ÜFE'de yüzde 3,3 ve çekirdek ÜFE'de yüzde 3,5 düzeyinde oldu. Bu oranlara ilişkin beklentiler sırasıyla yüzde 3,5 ve yüzde 3,8 düzeyindeydi.

Hazine tahvilleri düştü, dolar geriledi

Açıklanan ÜFE verilerinin ardından hazine tahvilerinin faizleri düştü ve S&P 500 endeks vadeli işlemleri yükselirken dolar geriledi.

Piyasalar tarafından merakla takip edilen verinin bazı bileşenleri FED'in tercih ettiği enflasyon ölçüsü olan "kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi"ne katkı sağlıyor. Ancak kategoriler aralıkta sağlık hizmetleri ile portföy yönetiminde karışık gerçekleşmişti, uçak biletleri ise Mart 2022'den bu yana en yüksek artışı sergiledi.

ÜFE verisinin alt endekslerine bakıldığında, sebze maliyetinde yaklaşık yüzde 15'lik bir düşüş de dahil olmak üzere gıda fiyatlarında yüzde 0,1'lik bir düşüş gözlendi. Enerji fiyatları yüzde 3,5 arttı.