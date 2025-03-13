Son dakika: ABD'de üretici enflasyonu beklentinin altında kaldı

ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubat ayında bir önceki aya kıyasla değişiklik göstermezken, yıllık bazda yüzde 3,2 artışla beklentilerin altında kaldı.

İşsizlik başvuruları da beklentilerin altında

ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre, 8 Mart’ta sona eren haftada işsizlik maaşı başvuruları 220 binle tahminlerin altında gerçekleşti. Daha önce 1 Mart haftası için 221 bin olarak açıklanan başvuru sayısı, 222 bin olarak revize edildi.

İstihdam piyasasının genel eğilimini yansıttığı kabul edilen işsizlik maaşı başvurularının dört haftalık ortalaması ise 8 Mart itibarıyla 226 bine yükseldi. Öte yandan, işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı 1 Mart haftasında 1,87 milyona gerileyerek bir önceki döneme göre azalma kaydetti.