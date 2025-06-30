AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yönelik düzenleme beklentisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güler, konunun 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte netleşeceğini ifade etti.

"Verilerle enflasyon farkı ortaya çıkmış olacak"

Güler, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ilgili kurumlarla görüşme yaptıklarını belirterek, "Gerekli etki analizleri için bilgileri istedik. Onlar gelecek. 3 Temmuz TÜİK verileri açıklanacak. Orada memur zammı çalışanlarımıza yönelik hem de memur emeklileri, SSK-Bağkur emeklilerine uygulanacak olan enflasyon farkı ortaya çıkmış olacak" dedi.

Güler, mevcut durumda en düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL olduğunu ve bu düzenlemenin yaklaşık 3 milyon 716 bin emekliyi ilgilendirdiğini hatırlattı. Oranlar açıklandıktan sonra hem kapsam hem de yeni maaş tutarı üzerine yeniden değerlendirme yapılacağını söyledi.

Kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek

Kanun teklifinin bu hafta Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesinin planlandığını belirten Güler, "Rakamlar açıklandıktan sonra değerlendirmemizi son kez yapıp, rakamı da netleştirmiş olacağız" dedi.

Güler'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

• Geçen hafta itibarıyla sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla beraber bir görüşme yaptık. Gerekli etki analizleri için bilgileri istedik. Onlar gelecek. 3 Temmuz TÜİK verileri açıklanacak. Orada memur zammı çalışanlarımıza yönelik hem de memur emeklileri, SSK-Bağkur emeklilerine uygulanacak olan enflasyon farkı ortaya çıkmış olacak.

• Bu konuda da bizler oranlar açıklandıktan sonraki aşamada ve bu arada da kaç kişiyi ilgilendiriyor? Biliyorsunuz şu anda uygulanmakta olan en düşük emekli maaşıyla ilgili rakam 14 bin 469 TL. 3 milyon 716 bin civarında emeklimizi ilgilendiriyor. Tekrar etki analizleriyle bu rakamı, oranları değerlendireceğiz. İnşallah bu kanun teklifimizin tahmin ediyorum perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu’muzda görüşülmeye başlanacağını düşünüyorum. Rakamlar açıklandıktan sonra değerlendirmemizi son kez yapıp, rakamı da netleştirmiş olacağız.

• Sayı olarak şu anda etkilediği emekli sayısı ve oranların ortaya çıkması lazım. Oranlar yayınlandığında onu da değerlendirmiş olacağız.