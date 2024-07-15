Son dakika... AK Parti'den emekliye ek zam açıklaması, tarih verildi: Erdoğan'a sunulacak

Emekli maaşına ek zamla ilgili art arda kulis bilgileri ve son dakika açıklamaları geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 24.73 olarak duyurulması sonrası gözler emekliye ek zam kararına verildi. En düşük emekli aylığına yapılacak zamla ilgili etki analizleri yapıldı. En düşük emekli maaşına zammın ne kadar olacağı konuşulurken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekli maaş zammıyla ilgili açıklama geldi.

Güler, en düşük emekli maaşına gelecek olan zammı bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacaklarını söyledi. AK Parti Grup Başkanı, emekliye ek zammın yarın TBMM'ye geleceğini belirtti. Yarın Meclis'e gelecek vergi düzenlemelerine ilişkin kanun teklifinde en düşük emekli maaşına zammın da olması bekleniyor. En düşük emekli maaşının Kabine toplantısı sonrasında açıklanacağı gündeme getirilmişti.

CNN Türk'te konuşan Güler'in açıklaması şöyle:

"Bütçe imkanları nedir, bunun belirlenmesi gerekiyor. Bununla ilgili analizleri topladık, bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza sunacağız, yarın Meclis Başkanlığı'na bunun vereceğiz. Bu akşam netleşecek. Şu an rakam söylemem doğru olmaz. Alternatifler var onlara bakıyoruz."

Güler, en düşük emekli aylığında artış düzenlemesine ilişkin AA'ya yaptığı açıklamada ise, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Genel Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala'nın da katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Güler, henüz bir rakamın ortada olmadığını, rakamın yarın netleşeceğini de ifade etti.

En düşük emekli maaşına zam için en güçlü rakam

Kulis bilgilerine göre, 11 bin 500 lira ile 12 bin 500 lira arasındaki rakamlar değerlendirildi. En düşük emekli aylığının 12 bin TL'ye çıkarılacağı ifade ediliyor. 12 bin lira olarak belirlenirse 3 milyon 200 bin kişinin maaşı 12 bin liraya tamamlanmış olacak.

AK Partili Elitaş'tan emekliye 2 bin lira zam açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilerin 2 bin lira zam beklentisine ilişkin bir soruya, "Onu da yarın grup başkanımızdan duyarsınız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuyla ilgili çok ince bir çalışma gerçekleştirdi" yanıtını verdi.

Emekli maaş ödeme takvimi

SSK emeklilerin maaşları her ayın 17'si ile 26'sı aralığında hesaplara yatırılıyor. Bağ-Kur emeklilerinin ise maaş tarihleri ayın 25'i ile 28'i arasında değişiyor.