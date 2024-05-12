SON DAKİKA: Anadolu Grubu biralarına zam geliyor: Bira fiyatları 4 ila 9 lira artacak
SON DAKİKA HABERİ: BİRAYA ZAM: Alkol fiyatlarına zamlar devam ediyor. Rakı zammının ardından biraya da zam geliyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Efes Pilsen bira grubuna gelen zammı sosyal medyadan duyurdu.
BİRAYA ZAMDA SON DAKİKA: Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, X (Twitter) hesabından Anadolu Grubu biralarına zam geleceğini duyurdu.
Dündar'ın açıklamasına göre biralara yapılan zam 4 ila 9 lira arasında değişiklik gösteriyor.
Erol Dündar Anadolu Grubu'na ait bazı bira markalarına gelen zammın yarın itibarıyla (13 Mayıs 2024) geçerli olacağını açıkladı.
Dündar, X mesajında "Biraya 15-20 lira zam gelecek" yolundaki haberleri manipülasyon olarak nitelendirdi.
Erol Dündar, bu yöndeki haberlere itibar edilmemesi çağrısı yaparken, "Sadece gündem olmak için sektöre zarar veriyorlar" ifadesini kullandı
Geçen günlerde TELE1'e konuşan Erol Dündar, bira fiyatlarının yüzde 5, viski fiyatlarının ise yüzde 10 ila 15 oranında artacağını duyurmuştu.
Dündar, viski zammının 15 Mayıs itibarıyla geleceğini ifade ederken, viskide şişe başı artışın 100 liraya yakın olmasının beklendiğini açıklamıştı..