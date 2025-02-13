Son dakika: Ankara'da toplu ulaşıma zam!
Son dakika... Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 23,8 oranında zam geldi. Son zamla birlikte tam bilet 26 liraya, öğrenci bileti ise 13 liraya yükseldi.
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Ankara Büyükşehir Belediye'sinden gelen açıklamada zammın toplu taşıma giderleri enflasyon ve yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yapıldığı belirtilirken, "Özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri ve EGO Genel Müdürlüğü’nün maliyet analizleri sonucunda, 16 Şubat 2025’ten itibaren tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL olarak belirlenmiştir" denildi.
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