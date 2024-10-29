SON DAKİKA: Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

AFAD, sosyal meyda hesabından bugün meydana gelen depremi duyurdu.

Buna göre Antalya'nın Demre ilçesinin 268 kilometre açığında Akdeniz'de deprem kayda geçti. Büyüklüğü 4 olarak açıklanna depremin derinliği 7,6 kilometre olarak ifade edildi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme dair şu yorumu yaptı: "Muhtemelen Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonunda, Demre açıklarında 4,5 deprem oldu. Bu zonda Afrika Levhası, Anadolu Levhası'nın altına dalıyor. Deprem üstteki Anadolu Levhası üzerinde olmalı."