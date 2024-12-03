Son Dakika: Aralık 2024 Kira Zammı: TÜİK enflasyonu açıkladı, aralık ayı kira zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Enflasyon aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2,24, yıllık bazda ise yüzde 47,09 artış gösterdi.

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira sözleşmesi dolanların kiralarına aralık ayında yapacağı zam belli oldu.

Son 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 60,46 olarak tespit edildi. İşyeri ve konut kiraları Aralık ayında yüzde 60,45 zamlanacak.

Aralık ayı için kira zam örnekleri

Örneğin 20 bin liralık kiraya yüzde 60,45 artışla 12 bin 90 lira zam gelecek. Toplam kira ise 32 bin 90 liraya yükselecek.

30 bin liralık kiraya 18 bin 135 lira zam gelecek. Toplam kira ise 48 bin 135 liraya çıkacak.

Kira zam oranı nasıl belirleniyor?

Kira zam oranı nasıl hesaplanıyor? Pek çok vatandaş bu sorunun yanıtını ya bilmiyor ya da eksik biliyor. Kira sözleşmesi dolduğunda ise “Kiraya ne kadar zam yapacağım” sorusuna yanıt artıyor.

Kira zam oranı yıllık kira sözleşmesinin bittiği aydan bir önceki ay dikkate alınarak 12 aylık Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) üzerinden hesaplanıyor. Yani kira zamları halk arasında enflasyon olarak anılan yıllık TÜFE’ye dayanıyor.

Kira artışı en fazla enflasyon kadar olabiliyor. Enflasyon altında bir oran da mal sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmaya bağlı olarak sağlanabilir.