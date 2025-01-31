Son Dakika: Aralık ayı H-ÜFE verileri belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerine göre, 2024 yılı Aralık ayında H-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 49,07 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 67,06 oranında artış gösterdi. Böylece H-ÜFE yıllık bazda son 37 ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

2024 Aralık ayı itibarıyla ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 40,30, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 53,20, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 62,14, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 47,82, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 60,26, idari ve destek hizmetlerde ise yüzde 56,49 oranında artış kaydedildi.

Aylık bazda değerlendirildiğinde ise ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,61, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,17, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 0,60, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,55 ve idari ve destek hizmetler yüzde 1 oranında artarken, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,50 oranında azalış yaşandı.

H-ÜFE’de yıllık ve aylık değişim oranları

* Yıllık değişim: Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,07.

* Aylık değişim: Bir önceki aya göre yüzde 0,65.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, H-ÜFE'nin sektörel bazda gösterdiği değişimler, hizmet üreticilerinin farklı alanlarda maliyet artışlarıyla karşı karşıya kaldığını ortaya koyuyor. Özellikle bilgi ve iletişim hizmetlerinde yaşanan yüzde 62,14’lük artış dikkat çekerken, gayrimenkul hizmetlerinde aylık düşüş yaşandığı gözlemlendi.