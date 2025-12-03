Kira artış oranı aralık 2025: Bu ay kiralara ne kadar zam gelecek, kiralar ne kadar olacak? Kira artış oranı hesaplama, Aralık ayı kira artış oranı son dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Kasım 2025 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)' bültenini yayımladı. Açıklanan verilerle birlikte kasım ayı kira artış oranı da ortaya çıktı.

Buna göre TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 35,91 oldu.

Kasım ayında kira zammı ne kadardı?

TÜİK verilerine göre Ekim ayında enflasyon (TÜFE) aylık yüzde 2,55, yıllık yüzde 32,87 olarak açıklanmıştı. Böylelikle kasımda kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 37,15 olmuştu.

Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Kira zammı, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Formül şöyle:

• Mevcut kira bedeli x TÜFE oranı = Artış tutarı

• Mevcut kira bedeli + Artış tutarı = Yeni kira bedeli