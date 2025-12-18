Son Dakika: Asgari Ücret belli oldu mu? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Zam oranı açıklandı mı?

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısına başladı.

Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın başkanlığındaki toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacak.

Komisyon ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 12 Aralık'ta gerçekleştirmişti. İlk toplantı yaklaşık 1,5 saat sürmüştü.

Komisyonda yer almayacağını söyleyen TÜRK-İŞ toplantıya katılmamıştı.

İkinci toplantı öncesi Işıkhan'dan TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'e ziyaret

Bakan Işıkhan, ikinci toplantı öncesinde komisyona katılmama kararı alan TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in genel başkanlarıyla görüştü.

Asgari ücret konusundaki görüşlerini öğrenmek üzere TÜRK-İŞ Genel Merkezi'ne giden Işıkhan çıkışta yaptığı açıklamada TÜRK-İŞ'in asgari ücret tespit komisyonuna katılmama kararında değişiklik olmadığını belirterek "Geçen hafta bize iletmiş oldukları komisyona katılmama gerekçelerini yinelediler. Bundan sonraki aşamada Hak-İş Başkanı'nı ziyaret edip görüşlerini komisyona ileteceğim" dedi.

Işıkhan, asgari ücrete ilişkin ise "Rakam belli değil. Zaten müzakerelerin amacı bu. İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyecek ve işverenlerimizin gelişimini engellemeyecek ortak bir noktada anlaşacağımızı belirtmek isterim" dedi.

Işıkhan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile yaptığı görüşmenin ardından HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile görüştü.

Işıkhan HAK-İŞ başkanı ile yaptığı görüşmenin ardından "Bu görüşmeler neticesinde elde ettiğimiz verileri biraz sonra başlayacak olan hatta başlamış olabilir komisyona ileteceğim. Sosyal diyalog süreçlerini başlatıyoruz" dedi.

Işıkhan açıklamalarına şöyle devam etti:

"Burada özellikle şunun altını çizmek isterim değerli arkadaşlarım. Masada işçi kesiminin olmaması çok önemli bir eksiklik değil. Çünkü biz biraz önce TÜRK-İŞ'in masasına gittik görüşlerini aldık. Şimdi de HAK-İŞ'in masasında bu istişareleri yaptık. Aldığım bu görüşleri de komisyona, genel müdürümüze ileterek sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sağlayacağım"

Işıkhan dün bütçe görüşmeleri öncesinde yaptığı açıklamada tarafların görüşlerini alacağını belirterek "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyona iletmemiz gerekiyor. İşçi ve işveren tarafının görüşlerini alacağız. Biz masada hakem rolündeyiz" demişti.

TÜRK-İŞ ilk toplantı öncesi Işıkhan'a dosya iletmişti

TÜRK-İŞ, 24 Aralık 2024'te aldığı kararla, gerçek anlamda adil ve demokratik bir yapıya kavuşturulana kadar komisyon çalışmalarına katılmayacağını duyurmuştu.

Bu karar çerçevesinde TÜRK-İŞ bu yıl komisyona katılmadı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ilk toplantı öncesinde, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmama gerekçelerini içeren dosyayı Bakan Işıkhan'a teslim etti.

Ağar görüşme sonrası yaptığı açıklamada "TÜRK-İŞ, almış olduğu kararın arkasındadır ve 2026 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına katılmayacaktır. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üye sayıları ve yapısı tartışılabilir olmakla birlikte asgari ücretin seviyesini belirleyen esas unsur ekonomik göstergelerin gerçeğe uygun biçimde değerlendirilmesidir. Bu nedenle, üye sayılarındaki değişimlerden bağımsız olarak, ücret tespitinin ekonomik veri temelli yapılması zorunludur" demişti.

Asgari ücrete ne kadar zam yapılır?

Geçen yıl asgari ücrete yönelik zam tahminiyle dikkat çeken ABD’li yatırım bankası JPMorgan, 2026 yılı için asgari ücrette yüzde 25 artış öngördüğünü duyurdu.

SGK Uzmanı ve Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun da JPMorgan’a yakın bir tahmine işaret etti. Ekonomi yönetiminin sıkı para politikasını sürdüreceğini belirten Erdursun, “2026 için öngördüğümüz en yüksek artış oranı yüzde 25. Bunun üzerine çıkılması bizim için de sürpriz olur” değerlendirmesinde bulundu.

HSBC ise 2026 Türkiye raporunda asgari ücrete yaklaşık yüzde 20 oranında zam yapılabileceğini ifade etti.

Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez ise 2025 yılında yaşanan satın alma gücü kaybı ve Orta Vadeli Program’daki (OVP) enflasyon hedeflerini dikkate alarak, yeni asgari ücretin en az 33 bin 333 TL olması gerektiğini vurguladı.

Tahminler dahilinde 2026 asgari ücret ne kadar olacak? İşte oranlarla tahmini asgari ücretler...

- Yüzde 20 zam yapılırsa asgari ücret: 26 bin 524 lira

- Yüzde 25 zam yapılırsa asgari ücret: 27 bin 630 lira

- Yüzde 30 zam yapılırsa asgari ücret: 28 bin 735 lira

- Yüzde 35 zam yapılırsa asgari ücret: 29 bin 840 lira

- Yüzde 40 zam yapılırsa asgari ücret: 30 bin 945 lira