Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısına başladı

Hayat pahalılığı artarken, 7 milyon asgari ücretli 2025'te alacağı rakama odaklandı. Enflasyon nedeniyle ücretlere gelecek zam büyük önem kazanırken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu iki hafta sürecek toplantıların ilkine başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, işçi tarafını üye sayısı en fazla olan TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise TİSK temsil ediyor. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlığındaki işçi heyetinde aşçı, kuaför, karayolları işçisi ve bir basın mensubu yer alıyor.

İşçi ve işveren ne istiyor?

TÜRK-İŞ, henüz asgari ücret talebini saklı tutarken, Genel Başkan Ergün Atalay 2024'teki enflasyonunun da 2025 yılı için beklenen enflasyonunun asgari ücret artışı için kabul edilebilir olmadığını savunuyor. İşçi sendikaları, işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını mümkün kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak bir ücretin belirlenmesi gerektiğini belirtiyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) dün asgari ücret taleplerinin yaklaşık 33 bin 500 TL olduğunu bildirmiş ve bu talepte ısrarcı olacaklarını duyurmuştu.

TİSK ise yeni asgari ücretin dengeli, istihdamı ve rekabet gücünü koruyucu bir seviyede olması gerektiği görüşünde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Işıkhan'dan önemli mesajlar

Kritik toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, refah kaybını durduracaklarını ve telafiye yönelik çalışacaklarını belirterek, "Her ne kadar enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye düşüremedikse de bu doğrultuda devam ediyoruz. Önümüzde asgari ücret ve emekli ücretleriyle ilgili kritik kararlar var. Sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyorum" dedi.

Toplatıdan hemen önce konuşan Bakan Işıkhan ise "Hem işçi hem işverenin memnun olacağı maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeye hedefliyoruz" dedi.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Mevcut asgari ücret net 17 bin 2 lira

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene bir işçi için toplam maliyeti ise 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.