Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez toplandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 asgari ücret zammını belirlemek için üçüncü kez toplandı. Doğrudan 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammında bugün işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin ilk rakamları telaffuz etmeleri bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık ettiği toplantıda, işveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapıyor. Komisyonun 5 kişilik işçi heyetinde aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu yer alıyor.

'Artık bir teklif bekliyoruz'

Bakan Işıkhan geçtiğimiz günlerde 3. toplantıya ilişkin, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde süreci neticelendirmeyi düşünüyoruz" demişti.

Bakan Şimşek'ten umut veren açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise “Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" diyerek umut veren açıklamalarda bulundu. En düşük memur ve emekli maaşı örneklerinin ardından “Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek” dedi.

Türk-İş'ten görüşme öncesi açıklama

Kritik toplantı öncesinde asgari ücret gündemiyle toplanan Türk-İş ise pazarlığa hazır oldukları mesajını vererek, karşı tarafın tavrına göre süreci ilerleteceklerini açıkladı.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Milleti bu kadar beklentiye sokmanın gereği yok. Bir an önce bunun sonuçlanmasını istiyoruz" dedi.

Mevcut asgari ücret net 17 bin 2 lira

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.