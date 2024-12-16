Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı sona erdi

Milyonlarca çalışanın 2025'te alacağı ücret için biraraya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı sona erdi. Toplantıda ekonomik veri ve raporlar görüşüldü.

Toplantı sonrası ilk açıklama Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'dan geldi. Ağar, sürecin 3. toplantıda neticeleneceğini umduğunu belirterek, bugün de asgari ücrete ilişkin bir rakam telaffuz edilmediğini söyledi.

Türk-İş topu işveren ve hükümete attı

Asgari ücrette 'geçinilebilecek' bir rakam talep ettiklerini belirten Ağar, rakamın da hükümet ve işveren temsilcileri tarafından açıklanması gerektiğini bildirdi.

'3. toplantıda bitecektir'

Ağar, "Bir rakam konuşulmasını istedik ama rakam açıklanmadı. 3. toplantıdan önce bir rakamın gelmesini talep ediyorum. Görüşleri aldılar, sürecin uzayacağını düşünmüyorum, 3. toplantıda bitecektir. Geçinilecek bir ücret talep ediyoruz" dedi.

İlk toplantıda ne konuşuldu?

Komisyonun 10 Aralık'taki ilk toplantısına başkanlık yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdamın korunması ve artırılması gibi ekonomik ve sosyal koşulları detaylı şekilde analiz ederek hem işçi hem de işveren taraflarının memnuniyetini gözeten, adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İşveren heyetine başkanlık eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ise asgari ücrete hem çalışan hem işveren gözüyle baktıklarını belirterek, "Süreci, sadece işverenleri koruyan değil, aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın alım gücünü de dikkate alan bir bakış açısı ile yöneteceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Mevcut asgari ücret net 17 bin 2 lira

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene bir işçi için toplam maliyeti ise 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.