Son Dakika: Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İpucu gerçekleşirse tablo çok vahim

Asgari ücret Ocak 2025’te ne kadar olacak? Merkez Bankası tahmini yukarı çekti, işte gündeme gelecek zam oranı ve miktarı…

Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan 2024 yılının son Enflasyon Raporu sunumunda 2024, 2025 ve 2026 yılı için enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38’ten yüzde 44’e, yine önceki raporda yüzde 14 olan 2025 yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 21’ye yükseltildi.

Merkez Bankası Başkanı Cevdet Akçay ücret artışlarına yönelik kritik bir değerlendirme yaptı.

Ücret dağılımında düşük vasıflı çalışanların ücretlerinin dağılımda zarar görmemesi için artışın enflasyona zarar vermeyeceğinin öngörülmesi gerektiğini söyleyen Akçay, diğer ücretlerdeki artışın da asgari ücretin gerisinde kalacağını dile getirdi.

Öngörülerin de düşük zamları gösterdiğine dikkat çeken Akçay, "Bu enflasyon için olumlu. Şunu söylemekte fayda var bir noktada illa ki ileriye dönük endekslemeye geçmeliyiz. İleriye dönük endeksleme devreye girmek zorunda. Konjonktürün de uygun olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Peki milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammı hedeflenen enflasyona göre yapılırsa ne olur? 2025 yıl sonu için hedeflenen enflasyon tahminin yüzde 21’e yükseldi ve Merkez’den gelen “ileriye dönük endeksleme” çıkışı da asgari ücret zammının yüzde 44 değil yüzde 21 üzerinden yapılma ihtimalini güçlendiriyor.

Her ne kadar Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD’de yatırımcılarla yaptığı toplantıda yüzde 25 zam sinyali verdiğini yalanlasa da piyasalarda dillendirilen beklenti bu civarlarda...

Ocak 2024’ten itibaren net 17 bin lira 2 kuruş olarak uygulanan asgari ücrete yüzde 21 zam yapılması halinde gelecek zam 3 bin 500 lira civarı olacak. Asgari ücretlinin eline geçen rakam ise nominal olarak 20 bin 572 lira'ya yükselecek.

Peki asgari ücrete Merkez Bankası'nın 2024 sonu için hedeflediği enflasyon oranı olan yüzde 44 üzerinden zam yapılırsa ne olur? Buna göre; zam miktarı yaklaşık 7 bin 480, asgari ücretlinin eline geçecek rakam ise 24 bin 482 lira olur.

Asgari ücretli 2024'ü tek zamla geçirdi. Asgari ücretilye 2025 yıl sonu hedefi üzerinden zam yapılması, alım gücü yıl sonunda yüzde 44 erimiş olacak asgari ücretliye büyük darbe vurur.

Açlık sınırı 20 bin liranın üzerinde

Farkı somutlaştırmak gerekirse... Türk-İş geçen günlerde ekim ayında açlık ve yoksulluk sınırını açıklamıştı.

Buna göre; Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamasına karşılık gelen açlık sınırı 20 bin 431 liraya yükselmişti.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı ise 66 bin 553’ye çıkmıştı.