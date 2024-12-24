Son Dakika: Asgari ücreti bilen Özgür Erdursun'dan emekli zammı tahmini

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretin 2025’te 22 bin 104 lira olacak uygulanacağını kamuoyuna duyurdu. İşverene asgari ücret desteği ise 1000 liraya yükseltildi.

Sosyal güvenlik konularında Türkiye’nin önde gelen isimlerinden Dünya gazetesi yazarı Özgür Erdursun, 2025 yılında uygulanacak asgari ücrete ilişkin tahminlerinde yanılmadı.

Erdursun bugün Dünya’da yayınlanan yazısında “Asgari ücretin 22 - 23 bin lira bandında olacağını düşünüyorum” öngörüsünü paylaşmıştı.

YouTube kanalında da TÜRK-İŞ’in yüzde 74’lük artışla 29 bin 583 lira olan asgari ücret teklifini değerlendiren Erdursun, “Ben bu oranlarda asgari ücretin artmayacağını yüzde 100 söyleyebilirim. Asgari ücret 29 bin, 30 bin lira gibi rakamlar olmayacak" dedi.

Asgari ücretin 22-23 bin bandında olacağını aylardır ifade ediyordum. Asgari ücret 22.104₺ oldu! Hayırlı olsun. Emeklilerede %17 enflasyon farkı çıkar. Refah payı ile %25’e tamamlanır. — Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) December 24, 2024

Emekli zammı ne kadar olacak?

Asgari ücretin netleşmesinin ardından X (Twitter) hesabından bir mesaj paylaşan Erdursun “Asgari ücretin 22-23 bin bandında olacağını aylardır ifade ediyordum. Asgari ücret 22 bin 104 lira oldu! Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Erdursun mesajının devamında emekliler için altı aylık enflasyon farkının yüzde 17 olacağını belirtirken "Refah payı ile yüzde 25’e tamamlanır” öngörüsünde bulundu.



Edursun'a göre en düşük emekli aylığı ise 15 bin lira olacak.