Son dakika: Asgari ücrette 3. toplantı tarihi belli oldu

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren 2025 yılı asgari ücret belirleme süreci hızla ilerliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan yapısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere çalışmalarına devam ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık’ta, ikinci toplantısını ise 16 Aralık’ta yaptı. An itibarıyla üçüncü toplantı tarihi de belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlığında yapılacak üçüncü toplantı, 19 Aralık 2024 Perşembe günü saat 11.30’da gerçekleştirilecek. Toplantıya işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olan TÜRK-İŞ temsil edecek.

İşçi ve işverenin beklentileri

Asgari ücrette beklentiler oldukça yüksek. 2025 yılı asgari ücreti için işçi ve işveren tarafının farklı talepleri olsa da, komisyonun alacağı karar bağlayıcı olacak. İş dünyası, yeni asgari ücretin ortalama 23.750 TL olmasını bekliyor ki bu da yaklaşık yüzde 40’lık bir artış anlamına geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müdahale ihtimali

SGK uzmanı İsa Karakaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, asgari ücret zammına yönelik müdahale edebileceğini dile getirdi. Karakaş, Ankara’dan edindiği kulis bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmelere son anda müdahale ederek asgari ücreti 23.500 TL’ye çıkarabileceğini ifade etti. Bu, işçileri memnun edebilecek ve dengeyi sağlayabilecek bir adım olabilir.

Beklenen zam oranı ve hesaplamalar

Ekonomistler ve uzmanlar, asgari ücretin 2025 yılında yüzde 32,5 ile yüzde 50 arasında bir zam almasını bekliyor. Bu oranlar üzerinden yapılan tahminlerle asgari ücretin, farklı oranlarda yapılan artışlarla birlikte aşağıdaki rakamlara ulaşması mümkün:

* Yüzde 32,5 zam: 22.527 TL

* Yüzde 35 zam: 22.952 TL

* Yüzde 36 zam: 23.122 TL

* Yüzde 37 zam: 23.292 TL

* Yüzde 38 zam: 23.462 TL

* Yüzde 39 zam: 23.632 TL

* Yüzde 40 zam: 23.802 TL

* Yüzde 41 zam: 23.973 TL

* Yüzde 42 zam: 24.143 TL

* Yüzde 43 zam: 23.313 TL

* Yüzde 44 zam: 24.483 TL

* Yüzde 45 zam: 24.653 TL

* Yüzde 46 zam: 24.823 TL

* Yüzde 47 zam: 24.993 TL

* Yüzde 48 zam: 25.163 TL

* Yüzde 49 zam: 25.333 TL

* Yüzde 50 zam: 25.503 TL

Bu tahminler, yıl sonuna kadar netleşmesi beklenen rakamları daha da somutlaştıracaktır. Ekonomistler, özellikle enflasyon oranının yüksek olduğu ve refah payının eklenmesi gerektiği bir süreçte, kesin rakamın yine yüksek olacağı konusunda hemfikir.